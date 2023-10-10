Halkapınar Kaymakamı Enes Talha Ulusoy görevine başladı

Halkapınar Kaymakamlığına vekaleten atanan Enes Talha Ulusoy yeni görevine başladı.

İlçedeki görevine başlayan Kaymakam Enes Talha Ulusoy, Hükümet Konağı önünde kurum amirlerince karşılandı.

Kurum amirlerini makamında kabul ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alana Ulusoy'u, Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal da ziyaret etti.

Tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlü küçük ve şirin bir ilçe olan Halkapınar'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Ulusoy, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile görevlerini yürütürken gerekli hassasiyeti göstereceklerini söyledi.