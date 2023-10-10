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        Konya'da anne ve babasını öldüren sanık hakim karşısına çıktı

        Konya'nın Çumra ilçesinde imam babası ile annesini silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 13:37 Güncelleme: 10.10.2023 - 13:37
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        Konya'da anne ve babasını öldüren sanık hakim karşısına çıktı
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        Konya'nın Çumra ilçesinde imam babası ile annesini silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

        Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mücahit Mustafa Çoban ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık Çoban, savunmasında, anne ve babasıyla istediği evliliği yapmasına müsaade etmemeleri nedeniyle tartıştığını ileri sürerek, "Çocukluğumdan gelen sıkıntılarım vardı. Bir günlük bir mesele değildi. Olay anında da ansızın sinir krizi geçirdim ve maalesef böyle bir hata yaptım. Başka bir olay nedeniyle arkadaşlarımdan silah almıştım. Olay günü de tartışma sırasında beni tahrik etmeleri nedeniyle böyle bir olayı gerçekleştirdim." ifadelerini kullandı.

        Psikolojik problemler yaşadığını öne süren Çoban, olaydan önce babasıyla tartışması sırasında babasının kendisine "Seni evlatlıktan reddedeceğim." dediğini, bu nedenle sinirlerine hakim olamadığını iddia etti.

        Maktul Hüseyin Çoban'ın annesi ise torunundan ve torununa silah veren arkadaşlarından şikayetçi olduğunu söyledi.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        İçeri Çumra Mahallesi'ndeki evde 1 Haziran'da imam Hüseyin (57) ile eşi Mürüvvet Çoban (55) tabancayla öldürülmüş halde bulunmuş, çiftin oğlu Mücahit Mustafa Çoban (27) gözaltına alınmış, suçunu itiraf ettikten sonra tutuklanmıştı.

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