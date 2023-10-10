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        Konya'da bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 21:24 Güncelleme: 10.10.2023 - 21:30
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        Konya'da bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Sürücüsü henüz bilinmeyen 33 DR 531 plakalı otomobil, Konya-Afyonkarahisar kara yolu Ilgın Şeker Fabrikası Kavşağı'nda bariyere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

        Kazada, otomobildeki Said Akbudak ile Beyza Akbudak hayatını kaybetti, Şükrü Akbudak ve ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı.

        Yaralılardan Şükrü Akbudak Ilgın Devlet Hastanesine diğeri ise Konya'daki hastaneye götürüldü.

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