Ilgın Belediye Başkanı Ertaş, öğrencilerle buluştu

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Selçuk Üniversitesi Ilgın Meslek Yüksekokulu'ndaki öğrencilerle bir araya geldi.

Yüksekokulun bahçesindeki buluşma programında Ertaş, öğrencilerin istek ve taleplerini dinledi.

Belediyenin gençler için yaptığı ve yapacağı projelerden bahseden Ertaş, "Gençlerimizin her zaman yanındayız. Böyle sıcak ve samimi programlarla bir araya gelip, onların mutluluklarına ortak olmaya devam edeceğiz." dedi.

Ertaş, düzenledikleri programlarla gençlerin geleceklerini imar etmelerine vesile olarak, omuz omuza yürümek istediklerini belirtti.​​​​​​​