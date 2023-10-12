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        Hüyük Belediye Başkanı Çiğdem ile Kaymakam Yalçınkaya, tarım kampını ziyaret etti

        Hüyük Kaymakamı Nur Yalçınkaya ve Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Tarım ve Gençlik Kampı'nda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 15:34 Güncelleme: 12.10.2023 - 16:00
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        Hüyük Belediye Başkanı Çiğdem ile Kaymakam Yalçınkaya, tarım kampını ziyaret etti
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        Hüyük Kaymakamı Nur Yalçınkaya ve Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Tarım ve Gençlik Kampı'nda incelemelerde bulundu.

        Kampı gezen Yalçınkaya ve Çiğdem, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Çiğdem, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, kampın tematik olarak yapıldığını, yurdun dört bir tarafından haftada 150 öğrenciyi ağırlayacağını söyledi.

        Emeği geçenlere teşekkür eden Çiğdem, "Kampın yapımında yöre mimarisinin yapı tekniği kullanıldı. İçerisinde tarımsal üretim, spor, sera, hayvancılık tesisleri ve diğer atölyeler ile bir gencin gündelik hayatta bilmesi gereken her türlü eğitimi almasını sağlayacak." dedi.

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