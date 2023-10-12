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        Konya'daki silah ve uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı

        Konya'da jandarma ekiplerinin Beyşehir ve Çumra ilçelerinde silah ve uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 4 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 17:49 Güncelleme: 12.10.2023 - 17:55
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        Konya'daki silah ve uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı
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        Konya'da jandarma ekiplerinin Beyşehir ve Çumra ilçelerinde silah ve uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 4 kişi yakalandı.

        Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir'e bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde belirledikleri adreste yaptıkları aramada 37 tabanca ele geçirdi, bir kişiyi gözaltına aldı.

        Çumra ilçesi Taşağıl Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenledikleri operasyonda da 10 kilo 650 gram esrar, 150 gram kenevir tohumu, 5 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda av tüfeği fişeği ele geçiren jandarma ekipleri, 3 kişi hakkında adli işlem başlattı.

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