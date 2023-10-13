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        Derebucak ilçesinde doğal gaz sevinci

        Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, kış ayı gelmeden ilçeye doğal gazın geldiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 15:29 Güncelleme: 13.10.2023 - 15:48
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        Derebucak ilçesinde doğal gaz sevinci
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        Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, kış ayı gelmeden ilçeye doğal gazın geldiğini söyledi.

        Kısa, gazetecilere, ilçenin kış dönemi öncesinde doğal gaz konforuyla tanışmanın sevincini yaşadığını söyledi.

        İlçe merkezinde bir süre önce başlayan doğal gaz altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Kısa, bir projeyi daha tamamladıklarını kaydetti.

        Program, kurban kesilip, dua edilmesinin ardından sona erdi.

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