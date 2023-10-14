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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 12:30 Güncelleme: 14.10.2023 - 12:30
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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, Osmancık Mahallesi'nde takibe aldığı H.K, M.K, M.D. ile Y.D'yi yakaladı.

        Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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