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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençleri tarıma yönlendirdi

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Biz gençlerimize şunu tavsiye ediyoruz; gelin köylerde tarım yapın, seracılıkta ürünler üretin." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 21:47 Güncelleme: 16.10.2023 - 21:57
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençleri tarıma yönlendirdi
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Biz gençlerimize şunu tavsiye ediyoruz; gelin köylerde tarım yapın, seracılıkta ürünler üretin." dedi.

        Bak, Hüyük Tarım ve Gençlik Kampı açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlerle ilgili yatırımlarda bakanlıklara tam destek verdiğini söyledi.

        Çocukluğunda, aile büyüklerinin yönlendirmesiyle toprakla ilgilendiğini ve ekimi öğrendiğini anlatan Bak, "Şimdiki çocuklarımız büyükşehirlerde maalesef bunlardan yoksun. Gençlerimiz de bilmiyor. O yüzden bu temalar çok önemli bizim için. Toprağa dokunmak çok önemli." ifadesini kullandı.

        Tarım ve Gençlik Kampı'nın önemli bir yatırım olduğunu dile getiren Bak, şöyle konuştu:

        "Dünyada küresel değişim nedeniyle, iklim değişikliği nedeniyle tarıma olan ilgi ve yatırım çok çok önem arz ediyor. Küresel ısınma nedeniyle kurak topraklar artıyor. Tarım ve tarımla ilgili yapılan işler değer kazanıyor. Yaşadığımız pandemide bunu gördük. Rusya-Ukrayna savaşı esnasında buğdayla, tahılla ilgili konuları gördük. Dolayısıyla önem arz ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızın önemli projelerinden bir tanesi de Tarım Bakanlığı ile beraber yürüttüğümüz 'Genç Çiftçi' projesi. Biz gençlerimizin çiftçilikle uğraşmasını istiyoruz. Çiftçilikle ilgili, tarımla ilgili yatırımlar yapmasını istiyoruz. Nasıl toprakla meşgul olunduğunu görmesini istiyoruz."

        Gençlerin tarıma olan ilgisini güçlendirecek projeleri de hayata geçirmeye devam edeceklerini söyleyen Osman Aşkın Bak, şunları kaydetti:

        "Şanlıurfa'da, Bursa tarafında, Ege tarafında böyle projeler planlıyoruz ama burada hazır bir süreç yaşanmış. Gençlerimiz gelecek, burada uzmanlar tarafından eğitilecek. Onlarla beraber tarım nasıl yapılıyor öğrenecekler. Biz Genç Çiftçi projesini önemsiyoruz. Devletimizin çok büyük teşvikleri var. 'Genç Çiftçi'yle ilgili projeleri var. Tarım Bakanlığı ile de bununla ilgili toplantılar yapacağız. Biz gençlerimize şunu tavsiye ediyoruz; gelin köylerde tarım yapın, seracılıkta ürünler üretin."

        Törende Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ve Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de birer konuşma yaparak kamp merkezinin gençler için hayırlı olmasını diledi.

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