Konya'da arkadaşını öldürmeye teşebbüs eden sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi Konya'da av tüfeğiyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs eden sanığın, 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Konya'da av tüfeğiyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs eden sanığın, 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Konya 5. Ağır Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Akif A. ve Bilal Y. ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen Akif A, olay günü iş yerine Bilal Y'nin silahla geldiğini, "Seni öldüreceğim, eşini ve çocuğunu da öldüreceğim." gibi sözler sarf ettiğini öne sürdü.

Bilal Y'nin elindeki silahla ayaklarına doğru bir el ateş ettiğini ve ardından aralarında karşılıklı arbede çıktığını iddia eden Akif A, "Elindeki tüfeği aldım ve başına bir defa dipçiğiyle vurduğumu hatırlıyorum. Etkisiz hale getirdikten sonra bir daha vurmadım." ifadesini kullandı.

Açıklanan mütalaada Akif A'nın, Bilal Y'yi hayati tehlike geçirecek şekilde yaralaması dolayısıyla "Ağır haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 4,5 yıldan 13,5 yıla kadar cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada Bilal Y'nin de "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Çumra ilçesinde Bilal Y, 25 Mayıs 2022'de iddiaya göre, daha önce eşiyle tanışmasına vesile olan arkadaşı Akif A'nın iş yerine silahla gitmiş, ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Olayda Bilal Y. av tüfeğiyle darbedilerek yaralanmış, ikili hakkında dava açılmıştı.