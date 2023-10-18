Yunak'ta şehitleri anma programı düzenlendi

Konya’nın Yunak ilçesinde "İstiklale Giden Yolda Yunaklı Şehitleri Anma" programı düzenlendi.

Yunak Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu'ndaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Konuşmalarının ardından Akşehir Batı Cephesi Karargahı belgeseli izlendi.

Yunak Kaymakamı Özgür Pelvan burada yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin 100. yılında bu mukaddes toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi de bu vesileyle bir kez daha minnet ve şükranla yad ediyoruz. Türk milleti, tarih boyunca bağımsızlığından hiçbir zaman ödün vermemiş, bunu bir yaşam tarzı olarak benimsemiştir." dedi.