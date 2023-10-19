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        Hüyük'te Muhtarlar Günü kutlandı

        Hüyük ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:09 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:09
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        Hüyük'te Muhtarlar Günü kutlandı
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        Hüyük ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

        Hüyük Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman İlkay Ceylan törende günün anlam ve önemine yönelik bir konuşma yaptı.

        Törene, Hüyük Belediye Başkan Vekili Fatih Bilir, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin başkan ve temsilcileri, emniyet ve jandarma teşkilatı mensupları, mahalle muhtarları katıldı.

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