Halkapınar'da Muhtarlar Günü kutlandı
Halkapınar ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Halkapınar ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, İvriz Muhtarı Cumali Yurter tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu.
İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Yurter yaptı.
Program sonrası muhtarları makamında kabul eden Halkapınar Kaymakamı Enes Talha Ulusoy, muhtarların gününü tebrik etti.