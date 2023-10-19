Yalıhüyük'te gölet projesi için DSİ yetkilileri incelemede bulundu
Tarım ve hayvancılık amaçlı gölet yapımı projesi için DSİ yetkilileri Yalıhüyük ilçesinde incelemelerde bulundu.
Tarım ve hayvancılık amaçlı gölet yapımı projesi için DSİ yetkilileri Yalıhüyük ilçesinde incelemelerde bulundu.
Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer'in talebi üzerine ilçeye gelen Konya DSİ 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Mutlu Yaylası Suğla arazisinde bulunan su kanalları, düdenleri inceledi.
Koçer, "Teknik gezi bunun ilk aşaması oldu. DSİ 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak teknik çalışmalardan sonra durum netleşecek."dedi.