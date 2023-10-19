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        Konya'da eşini tabancayla öldürdüğü ileri sürülen sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

        Konya'nın Çumra ilçesinde eşini tabancayla öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılandığı dava sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 17:17 Güncelleme: 19.10.2023 - 17:17
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        Konya'da eşini tabancayla öldürdüğü ileri sürülen sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
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        Konya'nın Çumra ilçesinde eşini tabancayla öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılandığı dava sürüyor.

        Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bayram S, maktulün kızı, annesi, babası ve taraf avukatları katıldı.

        Mahkemede söz verilen sanık Bayram S. "Kızımdan şikayetçiyim, kızımın tutuklanmasını istiyorum." dedi.

        Maktulün annesi Fatma Şahin, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        Maktulün babası Ramazan Şahin, "Sanığın ömür boyu müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

        Sanığın kızı Melisa Yaylacı ise babasının cezasını çekmesini istediğini kaydetti.

        Tarafların dinlenmesinin ardından cumhuriyet savcısı mütalaasını sunarak, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

        Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, Adli Tıptan beklenen cezai ehliyet raporunun gelmesi için duruşmayı erteledi.

        Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesi'nde 3 Ağustos 2022'de Bayram S, eşi Fadim S'nin kaybolduğunu iddia ederek, evinin yakınlarındaki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izlemek istediğini belirtmişti.

        Bayram S'nin hareketlerinden şüphelenen iş yeri çalışanlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine gelen ekipler, evinde cesedi bulunan sanığı gözaltına almıştı.

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