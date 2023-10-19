Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı.
Konya’nın Kadınhanı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 80 gram esrar ve 220 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.Ç. ve H.G, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri salıverildi.