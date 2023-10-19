Kadınhanı Belediye Başkanı Badem, üniversiteyi kazanan öğrencilerle bir araya geldi
Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Badem, Kadınhanı Kültür Merkezi'nde Faik İçil Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle buluştu.
Giriş: 19.10.2023 - 22:48 Güncelleme: 19.10.2023 - 22:48
Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Badem, Kadınhanı Kültür Merkezi'nde Faik İçil Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle buluştu.
Belediye Başkanı Badem, öğrencilerle yemekte bir araya geldi.
Badem, sohbet ettiğ öğrencilere ilçeyle ilgili bilgi verdi.
Programa Kadınhanı Kaymakamı Muhammet Sait Baytok, Faik İçil Meslek Yüksekokulu yönetimi ve öğrenciler katıldı.