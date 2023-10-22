Konya'da tır ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Konya'nın Akşehir ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Konya'nın Akşehir ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
İ.A. (53) idaresindeki 42 AKJ 657 plakalı tır, D-300 kara yolu Akşehir ilçesi yakınlarında İbrahim Karaman (45) yönetimindeki 42 US 357 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosikletin sürücüsü İbrahim Karaman'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazanın ardından kaçan tır sürücüsü İ.A. Konya'nın Kadınhanı ilçesinde polise teslim oldu.