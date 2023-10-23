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        Beyşehir'deki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 15:23 Güncelleme: 23.10.2023 - 15:42
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        Beyşehir'deki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.

        İlçedeki ilk kaza Hamidiye Mahallesi’nde seyir halindeki motosikletin yayaya çarpması sonucu yaşandı, kazada 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu Hüseyin El S. idaresindeki 42 MB 0211 plakalı motosiklet, restore çalışmaları yapılan tarihi konak önünde bekçilik yapan 63 yaşındaki O.A.’ya çarptı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan yabancı uyruklu Emir El S. ile O.A. yaralandı.

        Yaralılar, ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        - Kamyonla traktör çarpıştı, sürücüsü yaralandı

        İlçede yaşanan diğer kaza ise Konya-Hüyük kara yolunun Yenidoğan-Karaali mahalleleri kavşağında meydana geldi.

        İsmail K. idaresindeki 42 BLT 30 plakalı traktör, kavşağa geldiğinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 DK 283 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Kazada traktör iki parçaya bölünüp ön motor kısmı kamyonun altında kalırken, sürücüsü İsmail K. ağır yaralandı.

        Yaralı sürücü kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından yaşadığı hayati tehlike nedeniyle Konya’ya nakledildi.

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