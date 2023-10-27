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        Yalıhüyük'te Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla yürüyüş yapıldı

        Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 16:10 Güncelleme: 27.10.2023 - 16:10
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        Yalıhüyük'te Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla yürüyüş yapıldı
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        Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

        Hükümet Konağı önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar, Anadolu Lisesi bando takımı eşliğinde başlayan yürüyüşe, vatandaşlar da katıldı.

        Katılımcılar, meydandaki Türk bayrağı anıtının yanına karanfil bıraktı.

        - Türk bayrağı anıtının açılışı yapıldı

        Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Sağır ile Belediye Başkanı Hasan Koçer, Türk bayrağı anıtının açılışını gerçekleştirdi.

        Sağır, "Cumhuriyetimizin 100. yıl etkinlikleri kapsamında ilçemiz meydanına bu anlamlı anıtı kazandırmanın onur ve gururunu yaşıyorum."ifadesini kullandı.

        Belediye Başkanı Koçer de birlik ve beraberlik mesajı vererek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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