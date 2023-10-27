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        Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 20:20 Güncelleme: 27.10.2023 - 20:20
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        Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Nuh Gültekin idaresindeki 42 ANV 007 plakalı otomobil ile henüz sürücüsü belirlenemeyen 55 KS 997 plakalı otomobil Ankara-Konya kara yolu Kırkışla Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, yaralanan sürücü Gültekin ile otomobillerdeki isimleri belirlenemeyen 4 kişi Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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