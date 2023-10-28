Konya'da Cumhuriyet'in 100. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
Konya'nın Halkapınar, Karapınar ve Beyşehir ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında etkinlikler düzenlendi.
Konya'nın Halkapınar, Karapınar ve Beyşehir ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında etkinlikler düzenlendi.
Halkapınar'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları konferans, söyleşi, gençlik yürüyüşü, resim ve kompozisyon yarışmaları yapıldı.
Atatürk İlkokulu'nca "100. Yılda 100 Fidan" programında, fidanlar toprakla buluşturuldu.
- Beyşehir'de 100.yıl bisiklet turu
Beyşehir ilçesinde ise "100. Yıl Bisiklet Turu" düzenlendi.
Beyşehir Gölü kenarındaki festival alanında başlayan bisiklet turunda, katılımcılar 36 kilometrelik Beyşehir-Karaburun plajı parkurunda pedal çevirdi.
Öte yandan, ilçe merkezinde, bayram dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.
Karapınar'da ise Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Karapınar Gençlik Merkezi'ndeki gençler, Meke kraterinde Türk Bayrağı açtı.