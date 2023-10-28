Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da Cumhuriyet'in 100. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

        Konya'nın Halkapınar, Karapınar ve Beyşehir ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 16:08 Güncelleme: 28.10.2023 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da Cumhuriyet'in 100. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Halkapınar, Karapınar ve Beyşehir ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında etkinlikler düzenlendi.

        Halkapınar'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları konferans, söyleşi, gençlik yürüyüşü, resim ve kompozisyon yarışmaları yapıldı.

        Atatürk İlkokulu'nca "100. Yılda 100 Fidan" programında, fidanlar toprakla buluşturuldu.

        - Beyşehir'de 100.yıl bisiklet turu

        Beyşehir ilçesinde ise "100. Yıl Bisiklet Turu" düzenlendi.

        Beyşehir Gölü kenarındaki festival alanında başlayan bisiklet turunda, katılımcılar 36 kilometrelik Beyşehir-Karaburun plajı parkurunda pedal çevirdi.

        Öte yandan, ilçe merkezinde, bayram dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

        Karapınar'da ise Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Karapınar Gençlik Merkezi'ndeki gençler, Meke kraterinde Türk Bayrağı açtı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Büyük Filistin mitingi başladı
        Büyük Filistin mitingi başladı
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Markette dehşet! Kasiyer kadına feci darp!
        Markette dehşet! Kasiyer kadına feci darp!
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"

        Benzer Haberler

        Konya ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor
        Konya ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor
        Konya Valisi Özkan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Konya Valisi Özkan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Konya'da üzerine içinde sıcak su bulunan çaydanlık devrilen bebek yaralandı...
        Konya'da üzerine içinde sıcak su bulunan çaydanlık devrilen bebek yaralandı...
        Amcasının 2002'de yazdığı mektubu Cumhuriyet'in 100. yılında alan yeğen hey...
        Amcasının 2002'de yazdığı mektubu Cumhuriyet'in 100. yılında alan yeğen hey...
        Konya'da kayıp olarak aranan kadını kocasının öldürdüğü ortaya çıktı
        Konya'da kayıp olarak aranan kadını kocasının öldürdüğü ortaya çıktı
        4 aydır aranan Bedriye´yi eşi boğarak öldürmüş
        4 aydır aranan Bedriye´yi eşi boğarak öldürmüş