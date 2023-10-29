Konya'nın ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı Konya'nın Kulu, Cihanbeyli, Yalıhüyük, Derbent ve Kadınhanı ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Konya’nın Kulu, Cihanbeyli, Yalıhüyük, Derbent ve Kadınhanı ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Kulu ilçesinde etkinlik Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.

Kaymakam Ömer Faruk Canpolat'ın makamındaki tebrik töreninin ardından program İlçe Kültür Merkezi'nde devam etti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Canpolat, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Program, öğrencilerin hazırlayıp sunduğu tiyatro gösterisi ve türkü dinletisi ile devam etti.

Şiir ve kompozisyon yarışmalarında derece alan öğrencilere ödülleri verildi.

Düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Canpolat, Belediye Başkanı Murat Ünver, Cumhuriyet Savcısı Enis Şadi Saka, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Cihanbeyli

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlamaları, ilçe protokolünün Atatürk Anıtı'na çelenk bırakması ile başladı. Ardından Cihanbeyli İmam Hatip Orta Okulu'nda devam edem törende Cihanbeyli İlçe Kaymakamı Fatih Uzun konuşma yaptı, vatandaşların bayramını tebrik etti.

Öğrencilerin şiirler okuduğu programda, halk oyunları gösterileri ve müzik dinletisi yapıldı.

- Kadınhanı

Kadınhanı'nda kutlama töreni 15 Temmuz Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören alanına gelen 70 yaşında bir kadın protokol üyelerinin ilgi odağı oldu.

Törene Kadınhanı kaymakamı Muhammed Sait Baytok ve Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Badem ile kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Yalıhüyük

Yalıhüyük'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törende Kaymakam Muhammed Sağır ve Belediye Başkanı Hasan Koçer vatandaşların bayramını kutladı.

Törende konuşan İlçe Kaymakamı Sağır, "Cumhuriyetimiz, milliyetçilik, demokrasi, laiklik, özgürlük, adalet ve insan hakları gibi temel ilkeler üzerine inşa edilmiştir. Bu değerler, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde, çağdaş dünya ile uyumlu ileri demokrasi anlayışıyla güçlü bir gelecek inşa etme iradesinin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin şiirler okuması ve gösterileri ile devam eden programda, bando eşliğinde resmi geçit töreni yapıldı.

Programın son bölümünde öğrenciler yüzlerce kırmızı beyaz balonu gökyüzüne bıraktı.

Cumhuriyet meydanına getirilen TOGG otomobili vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

- Derbent

Derbent'te kutlama töreni Derbent Ortaokulu'nda düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Programa Derbent Kaymakamı Ömer Uysal, Belediye Başkanı Hüseyin Ayten, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.