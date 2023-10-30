Bozkır'da ​​Kuran Kursu Akademi​si projesi hayata geçiriliyor Bozkır ilçe Müftülüğü tarafından hayata geçirilen ve Konya İl Müftülüğü tarafından konusunda uzman eğitimcilerle desteklenen Kuran Kursu Akademi​si projesi hayata geçiriliyor.

Bozkır ilçe Müftülüğü tarafından hayata geçirilen ve Konya İl Müftülüğü tarafından konusunda uzman eğitimcilerle desteklenen Kuran Kursu Akademi​si projesi hayata geçiriliyor.

Müftülüğe bağlı hafızlık eğitimi verilen yatılı kuran kurslarında, iki haftada bir çarşamba günleri gerçekleştirilecek akademik eğitimlere İl Müftülüğünden gönderilen alanında uzman eğitimciler katılacak.

Eğitimlere İl Müftülüğü Vaizleri Mehmet Güneş, Ahmet Dinç, Mehmet Çoban ve Gençlik Koordinatörü Yardımcısı Abdülkerim Temizcan katılacak, öğrencilere fıkıh, tefsir ve Arapça alanlarında eğitim verecek.

Hayata geçirilecek projeyle ilgili ilçe Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamada, öğrencilere hafızlık yanı sıra diğe​r ilmi konularda da gelişimlerine katkı sağlayacak proje için tüm emeği geçenlere teşekkür edildi.