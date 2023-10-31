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        Tuzlukçu'da Kültür Merkezi ve Kütüphane açılışı yapıldı

        Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde şarkıcı ve manken Tuğba Özay'ın babası yazar İlhan Özay adına Kültür Merkezi ve Kütüphane açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:36 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:36
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        Tuzlukçu'da Kültür Merkezi ve Kütüphane açılışı yapıldı
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        Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde şarkıcı ve manken Tuğba Özay'ın babası yazar İlhan Özay adına Kültür Merkezi ve Kütüphane açılışı gerçekleştirildi.

        Çocuk kütüphanesine babasının kitaplarını bağışlayan Özay, açılışta babasının kitaplarından şiirler okudu, çocuklara şiirler okuttu.

        Özay, büyük bir gurur ve mutluluk yaşadıklarını belirterek, İlhan Özay Kültür Merkezi'nin ilçede böylesine şirin, güzel bir yerde açılmış olmasının çok onur verici olduğunu kaydetti.

        Özay, "Babam çocukları çok sever. Doğayı, insanı, her şeyi çok seven bir insandı. Aynı zamanda hayata hep toplumsal ve evrensel bakan, tüm dünya çocuklarının kardeşliğine inanan, öyle olması gerektiğini savunan bir insandı." dedi.

        Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa da "Çok kıymetli yazar, şair, edebiyatçı İlhan Özay ağabeyi burada kültür sanat evinde, aynı zamanda kütüphanede adını gelecek nesillere taşımanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

        Daha sonra açılış gerçekleştirildi.

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