Bozkır'da TÜBİTAK bilim söyleşileri yapıldı

Bozkır Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK bilim söyleşileri gerçekleştirildi.

Söyleşiler kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Tarık Ünler, öğrencilerle bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerde bilimsel farkındalığı artırmak ve bilim iletişimini daha geniş çevrelere ulaştırmak için yapılan söyleşi için öğrenciler adına Ünler'e teşekkür edildi.