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        Cihanbeyli'de 5 projede sona yaklaşıldı

        Cihanbeyli ilçesinde belediye tarafından yürütülen 5 projede sona yaklaşıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 16:05 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:27
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        Cihanbeyli'de 5 projede sona yaklaşıldı
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        Cihanbeyli ilçesinde belediye tarafından yürütülen 5 projede sona yaklaşıldığı bildirildi.

        Başkan Mehmet Kale, yaptığı açıklamada, meydan, yüzme havuzu, galericiler sitesi, kamyon garajı ve otogarın Türkiye Yüzyılı'na yakışır projeler olacağını belirtti.

        Cihanbeyli'de yaptıkları tüm çalışmaları Yeni Meydan Projesiyle taçlandıracaklarını ifade eden Kale, şöyle devam etti:

        "İlçede bugüne kadar eksikliği hissedilen Yeni Meydan Projesi üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Çalışmaların büyük bir bölümü tamamlandı. Bu yılın sonuna kadar kalan kısmının da tamamlanması için uğraşıyoruz. Vizyon projelerden biri de bu projedir. Bizler ilçeye daha önce hayal bile edilemeyen birçok eseri kazandırdık."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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