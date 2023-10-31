Yunaklı özel çocukların fidanları toprakla buluştu

Konya'nın Yunak ilçesinde da özel eğitim alan 95 öğrenci, 100 ağacı toprakla buluşturmanın sevincini yaşadı.

Yunak ilçesinde Cumhuriyet’in 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Umut Evi Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından 100. yılda 100 ağaç dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik Akşehir Orman İşletme Şefliği'nin desteğiyle Yunak ilçesi Karataş Mahallesi'nde gerçekleşti.

Engellilere yönelik duyarlılığın artırılması amacıyla düzenlenen programda, özel eğitim gerektiren çocuklar, eğitmenleri ve aileleri eşlediğinde "Farkındalık Hatıra Ormanı" adı verilen bölgeye ağaç dikmenin heyecanını yaşadı.

Etkinliğine katılan Yunak Kaymakamı Özgür Pelvan, "Aslında biz bu şekilde ağaçları onların kalbine dikmiş oluyoruz.Ağaç dikme, doğayı yeşertme ve özel öğrencilerin burada görev almış olmaları bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. İslam Peygamber'i Hazreti Muhammed, 'Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikin' buyuruyor. Buradan ağaç dikmenin önemini görmekteyiz. Bu bireylerimizin ve ailelerin durumunu anlamak için onlarla ne kadar sıcak ve yakın ilişki kurarsak o kadar iyi olur. Öğrencilerimizle düzenlediğimiz bu etkinlikler ilerleyen gün, ay ve yıllarda da devam edecektir." dedi.