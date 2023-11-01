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        Sınıf başkanı seçilen öğrencinin seçim vaadi gerçek oldu

        Konya'nın Hüyük ilçesinde Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi, sınıf başkanı seçilmek için arkadaşlarına verdiği seçim vaadini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 13:32 Güncelleme: 01.11.2023 - 14:23
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        Sınıf başkanı seçilen öğrencinin seçim vaadi gerçek oldu
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        Konya'nın Hüyük ilçesinde Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi, sınıf başkanı seçilmek için arkadaşlarına verdiği seçim vaadini gerçekleştirdi.

        Sınıf başkanı seçilmesi halinde ilçenin belediye başkanını sınıfa getireceğini söyleyerek arkadaşlarından oy isteyen Hüyük Yunus Emre Ortaokulu 5A sınıfı öğrencisi Ela Ceylan (11), başkan seçilince sokakta gördüğü ilçe belediye başkanını okuluna davet etti.

        Ela'nın daveti üzerine Yunus Emre Ortaokulu'nu ziyaret eden Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, okul müdürü ve sınıf öğretmenleriyle Ela'nın sınıfını ziyaret etti.

        Başkan Çiğdem ziyarete öğrencilere çeşitli hediyeler vererek, seçim öncesi yapılan vaatlerin çok önemli olduğunu söyledi.

        Çiğdem, "11 yaşındaki Ela kızımız sınıf başkanlığı için aday olmuş, başkanlık yarışında öne geçmek içinde, çeşitli vaatlerde bulunmuş. Vaatlerinden biri de, belediye başkanını okula getirmekmiş. En fazla oyu alarak okul başkanı seçilince de, tabii ki vaadini yerine getirmesi gerekli. Bu nedenle esnaf ziyareti yaparken babasının yanında benden rica etti. Arkadaşlarına mahcup olmak istemediğini, eğer okullarına gelirsem çok mutlu olacağını ifade etti. Tabii ki kendisini kırmadık. Yavrumuzun daveti üzerine okulunu ziyaret ettik. Hem yavrularımızın neşesine ortak olduk, hem de öğretmenlerimizle, idarecilerimizle çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik." dedi.

        Sınıf Başkanı Ela Ceylan ise Çiğdem'in ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

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