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        Selçuk Üniversitesinde Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları

        Selçuk Üniversitesinde (SÜ) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 15:07 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:14
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        Selçuk Üniversitesinde Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları
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        Selçuk Üniversitesinde (SÜ) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında etkinlikler düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, SÜ "Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Etkinlik" projesiyle başlattığı kutlama programlarını yıl sonuna kadar sürdürecek.

        Bu kapsamda Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından milli mücadelenin batı cephesi karargahı Akşehir'e tanıtım gezisi düzenlendi.

        Yeni kayıt yaptıran 130 öğrenci, Nasreddin Hoca Türbesi, Batı Cephesi Karargahı Müzesi, Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi ve Akşehir Tarihi Kilisesi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı.

        SÜ Taşkent Meslek Yüksekokulunda da Tarih Öğretmeni Kübra Utku, "Cumhuriyetimizin Tarihsel Geçmişi ve Önemi", Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Osman Tugay ise "Geçmiş Yüzyılda Türkiye Biyoçeşitliliği Üzerine Gelişmeler" konferansı verdi.

        SÜ Ilgın Meslek Yüksekokulu tarafından "Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Etkinlik" kapsamında "Ben de Oradaydım - Kariyer Günleri" etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe konuşmacı olarak Ilgın Meslek Yüksekokulu mezunlarından Aydın Öztürk katıldı.

        Huğlu Meslek Yüksekokulu, Huğlu'daki Yaylacık Dağı eteklerinde "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenledi.

        SÜ Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulunda "Cumhuriyet ve 100 Yıllık Birikim" konferansı gerçekleştirildi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özkan Demir, Cumhuriyetin ilan edilme sürecini anlattı.

        SÜ Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu tarafından "Beyşehir Selçuklu 1. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi" gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını ÖSYM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aslan Gülcü’nün yaptığı kongrede 32 yüz yüze bildiri, 323 çevrim içi bildiri sunuldu.

        - "100. Yılda Cumhuriyet" paneli

        SÜ Edebiyat Fakültesi tarafından "100. Yılda Cumhuriyet" paneli düzenlendi.

        Sultan Alparslan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen panelde konuşan Edebiyat Fakültesi Cumhuriyet Tarihi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferudun Ata, "Cumhuriyet, Türk milletinin tarihinde önemli bir dönüşüm. Belki de Cumhuriyet idaresi, Türk milletinin bin yıllık tarihinde önemli bir milat. Türkiye Cumhuriyeti kolay kurulmadı. Birçok badireden, birçok sıkıntılardan sonra büyük kahramanlık ve fedakarlık sonrasında kuruldu." ifadesini kullandı.

        Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağatay Benhür de panelde konuşma yaptı.

        Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Arıkan da Cumhuriyetin aynı zamanda bir modernleşme projesi olduğunu belirterek, "Cumhuriyet, Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğinde bu modernleşmesinin inkılaba dönüşme süreci. Eğer Türk inkılabından söz ediyorsak bunun temelleri Osmanlı'da atıldı." ifadesini kullandı.

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