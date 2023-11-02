Bozkır'da üniversite öğrencilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

Konya'nın Bozkır ilçesinde öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu öğrencilerine bağımlılık yapıcı maddelerin zararlarını anlattı.

Uzman ekipler, bağımlılık yapıcı maddelerin zararları, kullanımı durumunda erken tespiti ve bağımlılık döngüsüne ilişkin bilgiler aktararak, öğrencilerin sorularına cevap verdi.

Etkinlikte konuşan Bozkır Meslek Yüksekokulu Müdürü Emin Emre Öztürk de, madde bağımlılığının toplumsal bir problme olduğunu ve bu sorunla mücadelede herkese görevler düştüğünü söyledi.