Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü

        Konya'nın Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 11:36 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye çıktı.

        Kazada ağır yaralanan E.H. tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        E.H. yönetimindeki 71 ACS 007 plakalı otomobil, 16 Ekim'de, Akşehir Caddesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarpmış, kazada Ö.F.U, hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        İşte İstanbul'da hava kirliliğinin alarm verdiği ilçeler!
        İşte İstanbul'da hava kirliliğinin alarm verdiği ilçeler!
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        Tanesi 1 milyon TL
        Tanesi 1 milyon TL
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        "Çok süratli ve golcü"
        "Çok süratli ve golcü"
        Ekim ayında 3 bin 567 Togg teslimatı
        Ekim ayında 3 bin 567 Togg teslimatı
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!

        Benzer Haberler

        Bozkır'da üniversite öğrencilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
        Bozkır'da üniversite öğrencilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
        Selçuklu Belediyesinin sosyal destek çalışmaları devam ediyor
        Selçuklu Belediyesinin sosyal destek çalışmaları devam ediyor
        Yalıhüyük'te uyuşturucuyla mücadele konferansı verildi
        Yalıhüyük'te uyuşturucuyla mücadele konferansı verildi
        Selçuk Üniversitesinde geleceğin hekimleri beyaz önlüklerini giydi
        Selçuk Üniversitesinde geleceğin hekimleri beyaz önlüklerini giydi
        Selçuk Üniversitesinde Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları
        Selçuk Üniversitesinde Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları
        Beyşehir'de ceviz ve ayva bahçeleri incelendi
        Beyşehir'de ceviz ve ayva bahçeleri incelendi