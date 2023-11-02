Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Akşehir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Akşehir'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 15:18 Güncelleme: 02.11.2023 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akşehir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akşehir'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu sevkiyatı ve sokak satıcılığı yapan kişilerin tespitine yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar kapsamında İ.B. isimli şüphelinin evinde uyuşturucu madde esrar yapımında kullanılan Hint keneviri yetiştirerek sattığını belirledi.

        Şüpheli İ.B. nin ev adresini belirleyen narkotik ekipleri Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan aldığı arama kararı İ.B. nin Adsız Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.

        Narkotik ekibi tarafından İ.B.'nin evinde ve bahçesinde bulunan ahırında arama yapıldı.

        Yapılan aramalarda ayrı ayrı beş kavanoz içerisinde seksen gram esrar, uyuşturucu madde, bir adet ruhsatsız av tüfeği, yirmi bir adet av fişeği, bir adet dişi Hint keneviri ile bir adet hassas terazi ele geçirildi.

        Ele geçirilen malzemelere narkotik ekibi tarafından el konulurken zanlı İ.B. gözaltına alındı.

        Zanlı İ.B. hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Uyuşturucu Madde Ticareti ile 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından işlem yapıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        Oğlu 8 kez bıçakladı! O şikayetçi olmadı! Ana yüreği!
        Oğlu 8 kez bıçakladı! O şikayetçi olmadı! Ana yüreği!
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?

        Benzer Haberler

        Akşehir Belediyesi kadrolu işçilerine 8 bin 77 lira zam yaptı
        Akşehir Belediyesi kadrolu işçilerine 8 bin 77 lira zam yaptı
        "Karatay Yusuf Yiğit Aile Sağlık Merkezi" hizmete açıldı
        "Karatay Yusuf Yiğit Aile Sağlık Merkezi" hizmete açıldı
        Konya Büyükşehir Belediyesi personeli için "Gezici İş Sağlığı Aracı" ile hi...
        Konya Büyükşehir Belediyesi personeli için "Gezici İş Sağlığı Aracı" ile hi...
        NEÜ çene eklemi radyolojik tanı eksikliğini yapay zeka ile çözecek
        NEÜ çene eklemi radyolojik tanı eksikliğini yapay zeka ile çözecek
        Selçuk Üniversitesinde deprem bölgelerinde görev alan hemşirelere eğitim ve...
        Selçuk Üniversitesinde deprem bölgelerinde görev alan hemşirelere eğitim ve...
        Akşehir'de öğrenciler kumbaralardaki parayı Filistin'e destek için bağışlad...
        Akşehir'de öğrenciler kumbaralardaki parayı Filistin'e destek için bağışlad...