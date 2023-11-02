Akşehir Belediyesi kadrolu işçilerine 8 bin 77 lira zam yaptı

Akşehir Belediyesi tarafından bünyesinde hizmet veren 32 kadrolu işçiye 8 bin 77 TL seyyanen zam yapıldı.

Seyyanen zam kararı Başkan Akkaya ve sendika yetkililerinin katıldığı törenle imza altına alındı.

Ek protokol sözleşmesi, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya ile Hizmet-İş Sendikası İkinci Şube Başkanı Hüseyin Keçeci tarafından imzalandı.

Yapılan zam hakkında konuşan Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya şunları söyledi:

"Akşehir’imize hizmet eden 32 kadrolu arkadaşımızın ek protokol sözleşmesini imzaladık. Bu sözleşme ile 2023-2025 yılları arasında geçerli olan toplu iş sözleşmesine göre kadrolu işçilerin yevmiyelerine yapılan yüzde 17, 55 zamma ek olarak, işçilerimizi enflasyon karşısında ezdirmemek için seyyanen zam uyguladık. Ek protokolle bir defaya mahsus olmak üzere personellerimizin maaşlarına ek olarak 24 bin 230 TL ödeme yapılacak. Daha sonrasında ise 15 Ekim 2023 tarihinden itibaren her ay 8 bin 77 TL sosyal yardım ücreti ödenecektir. Personellerimize hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun diyorum. İnşallah aileleri ile beraber tüm personelimize sağlık, afiyet, huzur içerisinde harcamalarını diliyorum."