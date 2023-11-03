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        Ilgın'da arama kurtarma tatbikatı devam ediyor

        Konya'nın Ilgın ilçesindeki 30 kişilik gönüllüye verilen arama kurtarma eğitimi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 09:28 Güncelleme: 03.11.2023 - 09:33
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        Ilgın'da arama kurtarma tatbikatı devam ediyor
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        Konya'nın Ilgın ilçesindeki 30 kişilik gönüllüye verilen arama kurtarma eğitimi sürüyor.

        Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, yaptığı açıklamada, gönüllülerinin 21'nin kendi personeli olduğunu ve büyük bir tim haline dönüştüğünü belirtti.

        Belediye bünyesinde iki de arama kurtarma köpeği kazandırıldığını aktaran Ertaş, "Ilgın Belediyesi olarak yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yanında yer almak için her zaman hazırız." ifadesini kullandı.

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