Konya'dan kısa kısa

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, belediyeye ait sosyal tesis işletmelerinde artık İsrail menşeili ürünlerin yer almayacağını açıkladı.

İsrail'in tüm insanlığın onur ve gururuna saldırdığını aktaran Tutal, "İsrail’in barbarlığı tüm insanlığı tehdit eden hale bürünmüştür. Bu sebeple her kuruşumuzun başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa bomba olarak kurşun olarak dönmemesi için tüm tesislerimizde yerli ve milli menşeli ürünleri kullanıyoruz. Uzun zamandır başlattığımız bu uygulamaya bu günlerde daha da hassas davranıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tutal, kendilerinin Seydişehir'de örnek olmaya çalıştığını belirterek, vatandaşlardan destek istedi.

- Hüyük'te Kızılay Haftası kutlandı

Hüyük'te Kızılay Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türk Kızılay İlçe Temsilciliği yetkilileri, Şehit Kadir Kayhan İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle oyunlar oynadı, hediye verdi.

Kızılay yetkilisi Kadir Besler, "Türk Kızılay'ı 155 yıldır Ülkemiz başta olmak üzere tüm Dünyada ihtiyacı olanlara yardım faaliyetlerine devam ediyor. Kızılay'ımızı Vatandaşlarımızın yardımları ve fedakarlığı ayakta tutuyor." ifadesini kullandı.