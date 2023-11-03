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        Konya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Konya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 15:16 Güncelleme: 03.11.2023 - 15:26
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        Konya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Konya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Hacı Mehmet Yağcı (38) idaresindeki 11 DK 423 plakalı otomobil, Yunak-Emirdağ kara yolunun 8. kilometresinde Şahin Aygüneş yönetimindeki 42 Y 7013 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan Dudu Aygüneş, Havva Demir ve Elanur Demir, Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Hacı Mehmet Yağcı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralılar ise ilk müdahalenin ardından Akşehir ilçesi ile kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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