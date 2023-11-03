Konya'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Konya'nın Çumra ilçesinde akrabalar arasındaki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Mehmet B. (58), aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan amcasının oğlu Ali B. ve oğlu Enes B. ile Hürriyet Mahallesi'nde karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Mehmet B, Ali B. ve Enes B. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Çumra Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırılan Mehmet B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.