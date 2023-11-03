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        Konya'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Çumra ilçesinde akrabalar arasındaki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 17:18 Güncelleme: 03.11.2023 - 17:18
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        Konya'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Konya'nın Çumra ilçesinde akrabalar arasındaki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        İddiaya göre, Mehmet B. (58), aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan amcasının oğlu Ali B. ve oğlu Enes B. ile Hürriyet Mahallesi'nde karşılaştı.

        Taraflar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Mehmet B, Ali B. ve Enes B. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Çumra Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırılan Mehmet B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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