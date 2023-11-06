Seydişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde 57 yatırımcı yer tahsisi için bekliyor

Seydişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yatırımcılar yer tahsisi yapılmasını bekliyor.

Seydişehir OSB Yönetim Kurulu Toplantısı'nda konuşan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir OSB’sinin daha da gelişmesi için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, Seydişehir OSB’sinin bölgenin üretim ve istihdam merkezi olması yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

Yatırım süresi geçen firmaların yer tahsislerinin iptal edildiğini ve yatırımcı diğer firmalara yeni yer tahsisi çalışmasının yapıldığını ifade eden Başkan Tutal şöyle devam etti:

"Seydişehir OSB’mizin üretim ve istihdamını daha da arttırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha önce OSB’mizi doğalgaza kavuşturarak önemli bir sorunu çözüme kavuşturmuştuk. Gerçekleştirmiş olduğumuz toplantıda daha önce tahsis işlemi yaptığımız firmaların verilen süre boyunca yatırımlarını gerçekleştirememesi üzerine yer tahsisi iptal edildi, diğer firmalarımıza yatırım için tahsisi yapıldı. Şimdi de OSB’mize yatırım yapmak için müracaat eden firmalarımıza yeni yer tahsisi yapabilmek için OSB’mizde genişletme çalışmasına devam ediyoruz. 57 firmamız şu anda OSB’mize yatırım yapmak için yer tahsisi bekliyor. Ancak OSB’mizde yatırım yapılabilecek boş yerimiz bulunmuyor. Yatırım yapmak isteyen firmalarımıza OSB’mizde boş yer olmadığı için yer tahsisi yapamıyoruz. 2013 yılında GES için tahsis edilen 479 bin M²lik alanı tekrar OSB’mize kazandırmak için gayret ediyoruz. Ancak yargı süreci devam ediyor ve mahkeme kararı ile yer tahsisi yapılamıyor."

OSB’de yatırım yapmak için başvuran firmalara yer tahsisi yapılmaması yönünde ortaya çıkan asılsız ifadelerin gerçeği yansıtmadığını da dile getiren Başkan Tutal, "Bölgemizde kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımızla, birlikte bölgesel kalkınma konusunda da her zaman birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. OSB’mize yeni yatırımcılar kazandırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda daha önce AYD Firması yönetim Kurulu Başkanı Harun Aydın ile daha öncelerle görüşmelerimiz oldu, heyet olarak ziyarete gittik, Seydişehir, Bozkır, Ahırlı ve Yalıhüyük Belediye Başkanlarımız, Kaymakamlarımız ve MÜSİAD Başkanımız ile bölgeye yapılabilecek istihdama bağlı yatırımlar için görüşmeler sağladık. Görüşmelerimiz neticesinde AYD Firması ilerleyen zaman diliminde Alüminyum fabrikası kurmak için karar aldılar." dedi.