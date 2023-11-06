Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geleceğin mühendisleriyle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mühendislik fakültesi öğrencileriyle buluştu.

Büyükşehir Gençlik Meclisi ve Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) tarafından Halil Cin Konferans Salonu’nda düzenlenen "Üniversite Buluşmaları"nda öğrencilerle bir araya gelen Altay, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına karşı Filistin'in yanında olduklarını söyledi.

Filistin'de bir insanlık dramı yaşandığını belirten Altay, "Toplu olarak, hep birlikte yerli ve milli ürün kullanmaya geçmemiz lazım. Yani sadece kola içmeyerek bu süreci yönetemeyiz. Eğer sizler daha iyi iş bulmak istiyorsanız ülkemizin daha zengin olması lazım. Daha zengin olmamız için de üretmek zorundayız. Üretmek için de kendi ürünlerimizi kullanmak zorundayız." diye konuştu.

Konya’nın Çatalhöyük'ten itibaren yaklaşık 10 bin yıldır şehir hayatına devam edebilmiş dünyadaki ender yerleşim yerlerden birisi olduğunu ifade eden Başkan Altay şöyle devam etti:

"UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan iki önemli yer var. Biri Çatalhöyük diğeri de bu yıl listeye giren Beyşehir Eşrefoğlu Camisi. Çatalhöyük ile başlayan hayatta, en zirve dönemini Selçuklu başkenti olduğu zamanda yaşamış Konya. Başta Hazreti Mevlana olmak üzere, doğudan ve batıdan birçok alim, mütefekkir Konya’da buluşmuş. Endülüs'ten gelen İbnü’l Arabi ile Belh’ten gelen Hazreti Mevlana aynı dönemde Konya'da yaşamış ve burada ilim üretmişler. Karatay Medresesi, İnce Minareli Medrese de o dönemin önemli eserlerinden. Konya'nın merkezi kabul edilen Alaaddin Tepesi’ndeki Alaaddin Camii de bu dönemin en önemli mimari eserleri olarak şehrimizde öne çıkan alanlar. Bunları da görmenizi istirham ediyorum. Çünkü hakikaten Konya, kimliği olan bir şehir ve bu kimliği oluşturan eserler şehrimizin en nadide mimari eserlerinden. Yine bunların yanında Konya’yı tanımanız için Beyşehir ve Akşehir’i de mutlaka görmeniz gerektiğini düşünüyorum. Eğer hayatınız sadece üniversiteyle Bosna Hersek Mahallesi arasında geçerse şehri tanımadan öğrenim hayatınız bitmiş demektir. Onun için lütfen şehrin sokaklarını biraz teneffüs edin, şehre katkı sağlayın."

Başkan Altay konuşmasının devamında Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Atmosfer, Genç Kültür Kart, Kapsül Teknoloji Platformu, Sosyal İnovasyon Ajansı gibi üniversite öğrencilerine hizmet veren çalışmalarından da bahsederek tüm öğrencileri bu hizmetlerden faydalanmaya davet etti.

Programa, KTÜN Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köken ve öğrenciler katıldı.