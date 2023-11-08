Konya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Konya'nın Yunak ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Mustafa Çetin (29) idaresindeki 42 UF 150 plakalı otomobil, Yunak-Akşehir kara yolunun 18. kilometresinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

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