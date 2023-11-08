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        Konya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Konya'nın Yunak ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 10:55 Güncelleme: 08.11.2023 - 10:55
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        Konya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Konya'nın Yunak ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Mustafa Çetin (29) idaresindeki 42 UF 150 plakalı otomobil, Yunak-Akşehir kara yolunun 18. kilometresinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücü Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

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