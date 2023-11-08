Yalıhüyük'te fidan dağıtıldı

Yalıhüyük'te Cumhuriyet'in 100. yılı anısına fidan dağıtımı yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Orman İşletme Şefliğince dağıtılan sedir ve çam fidanları ilçe halkına dağıtıldı.

Orman İşletme Şefi Safa Andil, gazetecilere, fidan dağıtımının sürebileceğini söyledi.

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