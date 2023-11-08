Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Cihanbeyli'de vatandaşlarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cihanbeyli ilçesi Böğrüdelik Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye kazandırılan mahalle konağında vatandaşlarla bir araya gelen Altay, halkın belediye hizmetleri ve talepleri hakkındaki görüşlerini dinledi.

Altay, yerel yönetim ile vatandaş arasındaki iletişimi güçlendirmek ve ihtiyaçlara daha etkin şekilde cevap verebilmek amacıyla Konya genelinde sık sık bu tür ziyaretler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla mahalle sakinlerine teşekkür eden Altay, mahalle mezarlığında bulunan Çanakkale Şehitler Anıtı'nı da ziyaret etti.

Altay'a, Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale de eşlik etti.