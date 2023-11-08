Bozkır'da tohum eleme tesisi hizmete girdi

Bozkır'da "Ziraat Odası Tohum Eleme Selektörü" hizmete açıldı.

Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztü​rk, Sarıoğlan Mahallesi'nde faaliyete başlayan tesisin açılışında, selektörün, üreticinin maliyetlerini ciddi ölçüde azaltacağını söyledi.

İlçe Belediye Başkanı Sadettin Saygı da tesisin hayırlı olmasını diledi.

Bozkır Kaymakamı Tolga Turan ise çiftçinin yanında olmaya çalıştıklarına dikkati çekerek, "İlçemizde de bu tesisin eksikliği vardı. Ziraat Odamız bölgenin ihtiyacını görerek çok güzel bir tesisi kazandırdı. İnşallah çiftçilerimiz bereketli bir sezon geçirir." dedi.

Konuşmaların ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi.