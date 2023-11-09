Bozkır'da İlkokul öğrencileri "Geleneği" yaşattı.

KONYAAA)- Konya’nın Bozkır ilçesinde Vali Kemal Katıtaş İlkokulu 4. sınıf öğrencileri düzenledikleri sergi ile geleneği okulda yansıttı.

Bozkır Vali Kemal Katıtaş İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri Sosyal Bilgiler dersinde milli kültür değerleri üzerine okul salonunda "Kültürel Mirasımız" adlı bir sergi hazırladı.

Sergi sonrasında katılımcılar birinci sınıf öğrencilerinin sınıflarını ziyaret ederek boyama kalemi hediye etti.

Serginin açılışına Bozkır İlçe Kaymakamı Tolga Turan, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Bozkır Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ata Küçükduran, Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Demirci ile ilçede faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

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