Bozkır'da lösemili çocuklar için etkinlik düzenlendi

Konya'nın Bozkır ilçesinde Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu öğrencileri, turuncu kıyafetler giyerek okulun duvarını turuncu renge boyayıp, "yalnız değilsiniz" mesajı verdi.

Bozkır Meslek Yüksekokulu Müdürü Emin Emre Öztürk, lösemili çocuklar için toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini kaydetti.

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