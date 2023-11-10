Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Bozkır'da lösemili çocuklar için etkinlik düzenlendi

        Konya'nın Bozkır ilçesinde Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 13:43 Güncelleme: 10.11.2023 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozkır'da lösemili çocuklar için etkinlik düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Bozkır ilçesinde Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu öğrencileri, turuncu kıyafetler giyerek okulun duvarını turuncu renge boyayıp, "yalnız değilsiniz" mesajı verdi.

        Bozkır Meslek Yüksekokulu Müdürü Emin Emre Öztürk, lösemili çocuklar için toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi!
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Annesinin sokağa attığı yeni doğmuş bebek öldü!
        Annesinin sokağa attığı yeni doğmuş bebek öldü!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Dönüşüm bedelini ödeyemeyene 'oturum izni'
        Dönüşüm bedelini ödeyemeyene 'oturum izni'
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Dolmabahçe'ye akın!
        Dolmabahçe'ye akın!
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağıtlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağıtlar

        Benzer Haberler

        Ilgın Meslek Yüksekokulu'ndan "100 Yıldır Yanan Meşale: Cumhuriyet" etkinli...
        Ilgın Meslek Yüksekokulu'ndan "100 Yıldır Yanan Meşale: Cumhuriyet" etkinli...
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Çocukluk arkadaşını öldürdü: Eşimle göz göze geldiğini gördüm
        Çocukluk arkadaşını öldürdü: Eşimle göz göze geldiğini gördüm
        Sazlıpınar ilkokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
        Sazlıpınar ilkokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
        Konya Büyükşehir Belediyesi, Barselona'da "Hareketlilik" kategorisinde "Bis...
        Konya Büyükşehir Belediyesi, Barselona'da "Hareketlilik" kategorisinde "Bis...
        Konya Valisi Özkan'dan "10 Kasım" mesajı
        Konya Valisi Özkan'dan "10 Kasım" mesajı