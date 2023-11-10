Tanıtım ve Karşılama Merkezi, Çatalhöyük'ün hikayesini anlatıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapımı kısa süre önce tamamlanan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Altay, UNESCO tarafından dünyanın ilk yerleşik hayatı olarak kabul edilen Çatalhöyük'ün önemli kültür miraslarından birisi olduğunu vurguladı.

Çatalhöyük'te arkeolojik kazıların uzun yıllardır devam ettiğini belirten Altay, şunları kaydetti:

"Bu yapmış olduğumuz karşılama merkeziyle geçmişten itibaren Çatalhöyük'ün hikayesini ve o dönemdeki insanların yaşamını anlatan önemli bir merkez inşa edilmiş oldu. 4 bin metrekare kapalı alanıyla Türkiye'nin en büyük ahşap kamu yapısını inşa etmiş olduk. Ziyaretçilerimizi Konya'ya yakışır bir şekilde misafir edeceğimiz, gelenlerin Çatalhöyük ve bundan 9 bin yıl önce insanların yaşamlarıyla ilgili önemli bilgi edinecekleri bir merkez hayata geçirildi."

- Ekonomiye katkı sağlanacak

Konya'nın bir turizm şehri olması konusunda ciddi yatırımlar yaptıklarına dikkati çeken Altay, "Çatalhöyük de Beyşehir Eşrefoğlu Camii ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde olan iki varlığımızdan birisi. Dolaysıyla bundan sonra hem ziyaretçilerimizin artması, Çumra'nın ve Konya'nın ekonomisine ciddi bir katkı sağlaması hem de kültürel mirasımıza sahip çıkmamız adına önemli bir eser ortaya çıkmış oldu. İnşallah en kısa sürede resmi açılışını da gerçekleştirerek, kültür ve turizm hayatımıza kazandırmış olacağız." ifadesini kullandı.

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan da Çatalhöyük'ün çok kıymetli bir miras olduğunu vurgulayarak, "Merkezimiz, Çatalhöyük'te nasıl bir hayat yaşandığını öğrencilerimizin, gençlerimizin ve turistlerimizin anlayabilmesi bakımından son derece değerli bir hizmet ve yatırım oldu. Çatalhöyük için, Çatalhöyük turizmi için bir milat olacağına inanıyorum. Hem Çumra'mız hem Konya'mız hem ülkemiz hem de insanlık açısından çok değerli bir hizmet kazandırılmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.