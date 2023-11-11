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        Konya'da ekim alanı artan mısırda sıcaklığa bağlı verim kaybı bekleniyor

        ABDULLAH DOĞAN - Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, Konya'da ekim alanı artan mısırda yüzde 10'luk verim kaybı olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 11:17 Güncelleme: 11.11.2023 - 11:17
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        Konya'da ekim alanı artan mısırda sıcaklığa bağlı verim kaybı bekleniyor
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        ABDULLAH DOĞAN - Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, Konya'da ekim alanı artan mısırda yüzde 10'luk verim kaybı olduğunu belirtti.

        Kırkgöz, AA muhabirine, Konya'da mısır hasadının 20 gün önce başladığını söyledi.

        Sulama sıkıntısının yaşandığı tarlalarda verim kaybına işaret eden Kırkgöz, "Bazı bölgelerimizde üründe nem yüksek çıkıyor. Konya bölgesinde önümüzdeki günlerde ciddi anlamda bir yağış beklentisi var. Bundan dolayı da şu anda çiftçilerimiz yoğun şekilde mısır hasatlarına devam ediyor." diye konuştu.

        - "1 milyon 860 bin dekarda mısır ekimi var"

        Kırkgöz, geçen yıl Konya'da 1 milyon 750 bin dekar arazide mısır ekiminin yapıldığına değinerek, şöyle konuştu:

        "Bu yıl ise 1 milyon 860 bin dekarda mısır ekimi var. Geçen yılki verimi bu yıl bulamıyoruz. Çünkü mısırın tozlaşma zamanı dediğimiz, dölleme döneminde ciddi anlamda bir sıcaklık hissedilmişti. Bu sıcaklık, mısır kundağında uç boşlukları oluşturdu. Bu da verimlere olumsuz yansıyacak. Geçen yıl 2 milyon 450 bin ton olan rekoltenin bu sene 2 milyon 800 bin ton civarında olacağını tahmin ediyoruz. Tabi ekiliş oranının artmasıyla tonajın artması normal ama bunun biraz daha üzerinde olması gerekiyordu. İklimden kaynaklı düşüş görünüyor. Geçen yıla göre rekoltemizde yükseliş var ama ekiliş alanına göre rekoltemizde olması gerekenden yüzde 10 civarında bir düşüş olduğunu görebiliyoruz."

        - Mısırın kalitesinde sorun yok

        Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ise borsada günlük 8 ile 11 bin ton arasında malın işlem gördüğünü ifade etti.

        Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından Konya'da lisanslı depolarda 550 bin ton civarında alım için randevu verildiğini anlatan Çevik, "Borsamızın lisans deposuna da 75 bin ton randevu verdik."dedi.

        Çevik, mısırda bir miktar verim kaybı yaşanmasına karşın kalitede sorunun görülmediğini anlattı.

        - "Hava sıcaklığından kaynaklı verimler düşük"

        Sarayönü ilçesi Gözlü Mahallesi'nde hasat gerçekleştiren çiftçilerden İbrahim Yıldırım da geçen yıla göre rekoltenin düşük olduğuna işaret ederek, "Hava sıcaklığından kaynaklı verimler düşük. Bu bölgede verim, dekarda 1 ton civarında. Kundaklarda boşluklar vardı, bunu hasat öncesinden gözlemlemiştik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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