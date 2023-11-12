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        Konya'da trafik kazasında ölen anneanne, kızı ve 3 torununun cenazeleri defnedildi

        Konya'da dün akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazeleri, memleketleri Kadınhanı'nda toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 13:49 Güncelleme: 12.11.2023 - 13:49
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        Konya'da trafik kazasında ölen anneanne, kızı ve 3 torununun cenazeleri defnedildi
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        Konya'da dün akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazeleri, memleketleri Kadınhanı'nda toprağa verildi.

        Yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Fadime Aslan (52), kızı Sultan (33), torunları Elif (14) ve Fadim Aslan'ın (7) cenazeleri, Kadınhanı ilçesine bağlı Pusat Mahallesi'ne getirildi.

        Fadime, Sultan, Elif ve Fadim Aslan'ın naaşları, mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları içinde defnedildi.

        Cenaze törenine ölenlerin yakınlarının yanı sıra Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Badem, Kadınhanı Kaymakamı Muhammed Said Baytok da katıldı.

        Törenin ardından Vali Vahdettin Özkan, aileye taziyelerini iletti.

        Öte yandan kazada hayatını kaybeden Fadime Aslan'ın 11 yaşındaki torunu Azra Atalay'ın naaşı da Kadınhanı merkezdeki Köprübaşı Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

        - Kaza

        Kent merkezindeki Yeni İstanbul Caddesi Sancak Tramvay Durağı önünde dün akşam Sefa S. (19) idaresindeki 42 DU 949 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpmış, kazada Fadime, kızı Sultan, torunları Elif ve Fadim Aslan ile Azra Atalay hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmış, sürücü gözaltına alınmıştı.

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