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        Konya'da kayalıklardan düşerek yaralanan kişi helikopterle kurtarıldı

        Konya'nın Hadim ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, helikopter yardımıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 00:56 Güncelleme: 13.11.2023 - 01:10
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        Konya'da kayalıklardan düşerek yaralanan kişi helikopterle kurtarıldı
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        Konya'nın Hadim ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, helikopter yardımıyla kurtarıldı.

        Mernek Mahallesi Tomalak mevkisindeki kayalıklardan düşme ihbarı alan jandarma, 112 Acil Servis, AFAD, UMKE ve İHH arama kurtarma ekipleri bölgeye hareket etti.

        Yaralı kişi, Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan helikopterle bulunduğu kayalıklardan kurtarıldı.

        Hastaneye kaldırılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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